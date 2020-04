Mamans & célèbres - S01 E28

Dans l'épisode 28 Mamans & célèbres, Lyam découvre le goûter d'anniversaire que Kelly et Neymar ont organisé pour lui. Le petit garçon ne sait plus où donner de la tête entre la décoration, les activités, les cadeaux et les sucreries. Kelly et Neymar profitent de cette occasion pour se rapprocher à nouveau. Kelly confie à Julia qu'elle désire avoir un second enfant. À Bordeaux, Cindy et Thomas présentent Alba au frère du jeune papa et à un ami proche. Malheureusement, Alba n'arrête pas de pleurer et empêche Cindy de partager ce moment avec ses proches. De son côté, Stéphanie se rend dans un CHU à la rencontre de bénévoles qui s'occupent d'enfants malades. Après une visite de l'hôpital, elle réalise qu'elle redoute de s'engager vis-à-vis de son fils. À Nice, Lyam propose à sa grand-mère de l'accompagner pour acheter une nouvelle paire de chaussures à Joy. La petite fille fait de gros progrès et il lui faut maintenant des chaussures qui tiennent le pied pour continuer sur cette lancée. Pour Julie, il est temps de récupérer ses résultats d'analyses afin de vérifier si elle peut envisager une nouvelle grossesse…