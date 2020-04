Mamans & célèbres - S01 E29

Dans l’épisode 29 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoît partent rejoindre d’anciens candidats de Koh-Lanta pour une soirée retrouvailles. Le couple réalise le chemin parcouru depuis leur première émission en 2016 : une maison, un mariage et un enfant. À Monaco, Martika organise un « baby challenge » avec Umberto. Le principe est simple, à chaque mauvaise réponse l’un d’entre eux reçoit un jet de lait en poudre. Emilie a finalement acheté un poney pour sa fille, Maella. Elles lui rendent visite pour s’occuper de lui. Au programme, curer les sabots et couper la crinière du poney. En région parisienne, Julia se rend dans une boutique de loisirs créatifs pour concevoir elle-même des jeux d’éveil pour Luna. Malheureusement, la petite fille ne semble pas réceptive à ces nouvelles méthodes éducatives. De son côté, Kelly continue d’exercer son métier d’esthéticienne malgré son rôle d’influenceuse. Elle loue depuis peu un cabinet en tant que freelance, elle reçoit aujourd’hui une cliente pour un tatouage permanent des sourcils. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.