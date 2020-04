Mamans & célèbres - S01 E40

Dans l’épisode 40 de Mamans & célèbres, Stéphanie décide d’emmener Lyam à la patinoire. Une première pour le petit garçon. Mère et fils passent un moment inoubliable, malgré les chutes sur la glace. À Toulouse, Jesta et Benoit accompagnent Juliann à sa première séance de bébé nageur. Les jeunes parents appréhendent cette nouvelle activité mais Juliann semble adorer le contact avec l’eau. De son côté, Martika fait appel à une photographe pour immortaliser les premiers jours de Mia. Plus tard, la jeune maman décide d’emmener sa fille chez une astrologue. En région parisienne, Julia passe un moment avec Luna dans sa salle de jeux. Au programme, château gonflable et course à dos de licorne. Pour Kelly, il est l’heure de faire les valises pour un week-end surprise à la montagne avec Neymar et Lyam. Lyam profite de la neige pour faire une promenade en chiens de traîneau. À Lyon, Julie et Pierre-Jean partent faire une promenade au parc avec Gianni. Lors d’un moment d’inattention, le jouet du petit garçon tombe à l’eau. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.