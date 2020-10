Mamans & célèbres - S03 Episode 01

Ce lundi 19 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : A l’approche du baptême de Mia, Martika veut trouver la tenue parfaite. Elle peut compter sur l’avis tranché d’Umberto pour trouver. Tiffany récupère Romy de sa première journée chez nounou. Difficile pour la maman fusionnelle de laisser son enfant. Hillary a prévu de faire sa crémaillère et la baby shower de Milo. Deux soirées en une, c’est une grosse organisation ! Les jeunes parents Charlène et Benoît dorment peu. Les nuits de Thyam sont très difficiles… Aujourd’hui, ils ont un nouveau rendez-vous chez le chiropracteur pour l’aider. Kelly est enceinte de son deuxième enfant. Très fatiguée, elle veut s’essayer à la méditation avec Neymar. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.