Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 10

Dans l’épisode 10 Mamans & célèbres, Liam et Joy se réveillent pour la première fois dans leur nouvel appartement. Dans la journée, elles ont rendez-vous avec une kinésithérapeute pour faire le point sur la motricité de la petite fille. À Cadaqués, les vacances touchent à leur fin pour Jesta, Benoît et Juliann. De son côté, Kelly profite d’un moment complice avec Lyam pour cuisiner des cookies. Plus tard, la jeune maman décide de changer de tête afin de reconquérir son ancien petit-ami, Neymar. À Bordeaux, Cindy organise une séance photo pour immortaliser les derniers instants de sa grossesse… Mais la future maman a du mal à se sentir à l’aise devant l’objectif. Quant à Emilie, elle accompagne Maella au centre équestre et Menzo au foot. La jeune femme en profite pour se confier sur son ancien compagnon, footballeur professionnel… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.