Mamans & célèbres - S03 Episode 10

Ce vendredi 30 octobre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Hillary, Giovanni et Milo profitent toujours pleinement de leurs vacances en Martinique. Kelly, Neymar et Lyam ont aimé la cueillette à la ferme alors ils ont décidé de se créer leur petit potager dans le jardin. Direction la jardinerie ! Jenna est en plein "terrible 2". Elle affirme de plus en plus son petit caractère et ce n'est pas tous les jours facile pour Wafa. D'autant plus que la maman est enceinte de son troisième enfant. Heureusement, elle peut toujours compter sur sa fille aînée Manel. Julie qui a accouché il y a quelques semaines, a repris le sport et commencé un rééquilibrage alimentaire. A Bordeaux, Cindy organise un vide dressing pour se débarrasser des affaires qu'elle ne met plus. L'occasion aussi d'échanger avec ses abonnés.