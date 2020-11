Mamans & célèbres - S03 Episode 11

Ce lundi 2 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Tiffany et Romy préparent un gâteau au chocolat pour le goûter. Rym est à quelques jours d’accoucher mais a toujours envie de danser. Avec Vincent, elle décide de faire un Tik Tok. Aujourd’hui, Mia développe le goût et le toucher grâce à son goûter de bananes écrasées. A Liège, Stéphanie et Lyam font une escapade au Zoo. Une belle journée en perspective ! Jesta et Benoît ont décidé de trouver un amoureux à Cécilia. La jeune maman célibataire est-t-elle prête à se laisser séduire ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.