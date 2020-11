Mamans & célèbres - S03 Episode 12

Ce mardi 3 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julia a décidé d’emmener Luna à la ferme. Une journée entourée d’animaux pour le plus grand bonheur de la petite fille. Martika et Umberto ont eux aussi décidé d’emmener Mia au parc pour voir les animaux. Charlène et Benoît continuent de faire des petits exercices avec Thyam. Les jeunes parents adorent le voir évoluer et grandir. Julie elle, s’apprête à sauter en parachute. La jeune femme aime les sensations fortes mais depuis qu’elle est maman, elle a plus d’angoisses. Kelly et Neymar organisent la nouvelle salle de jeux de Lyam. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.