Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 54

Dans l’épisode 54 de Mamans & célèbres, Emilie aide sa fille avec ses devoirs de mathématiques. Plus tard, elle reçoit la visite d’une amie et lui demande de l’aide pour fêter la barre des 600 000 abonnés sur Instagram. À Toulouse, Wafa prépare un petit-déjeuner anglo-marocain à Oliver, mais celui-ci n’est pas emballé par le résultat. Au même moment, ils reçoivent un message de la notaire pour les avertir qu’ils auront bientôt les clés de leur maison. Pour Julie, Pierre-Jean et Gianni, le séjour à la montagne continue. Le couple profite de cette escapade pour apprendre à leur de fils à ne pas avoir peur de l’eau. En Belgique, Stéphanie se rend dans une agence immobilière pour acheter une maison et se rapprocher de sa famille et d’Éric, le père de Lyam. Kelly et Julia se retrouvent avec leurs enfants au zoo. Is font un safari à bord d’un véhicule, l’occasion pour Lyam et Luna de voir des animaux sauvages. Plus tard, ils vont donner manger aux oiseaux mais Julia a une peur panique de ces petits volatiles… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.