Mamans & célèbres - S03 Episode 13

Ce mercredi 4 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta et Benoît ont décidé d’emmener Juliann dans un parc de loisirs. Justin lui, fait un atelier collier de pâtes avec Romy à la maison. Hillary et Giovanni viennent de rentrer de leurs premières vacances en famille en Martinique. La question du jour : quand est-ce que Bébé Milo dormira seul dans sa chambre ? Grand jour pour Cindy ! Aujourd’hui, elle organise un petit shooting pour préparer le lancement de sa nouvelle collection de vêtements. Wafa elle, apprend de plus en plus à faire confiance à Manel. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX