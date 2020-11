Mamans & célèbres - S03 Episode 14

Ce jeudi 5 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Hillary et Giovanni sont inquiets par rapport à l’évolution du crâne de Milo. Les jeunes parents sont en route vers le pédiatre pour avoir des réponses. Jesta est enceinte de son deuxième enfant et sa sage femme lui a demandé de faire attention au poids qu’elle peut prendre durant sa grossesse. Après quelques jours d’excès, elle décide de faire attention à son alimentation. Tout comme Benoît qui avait fait une couvade durant la première grossesse de Jesta. Rym elle, est sur le point d’accoucher. Elle a organisé un dernier shooting pour avoir de belles photos souvenirs. De son côté, Cécilia vit plutôt bien son emménagement à Toulouse. Et pour sa nouvelle vie, elle a décidé d’adopter un nouveau look. gée de seulement 1 an, Sway va elle aussi avoir le droit à sa première coupe de cheveux. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.