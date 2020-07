Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 15

Dans l’épisode 15 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoît ont organisé une fête pour les trois mois de Juliann. Les jeunes parents demandent à Wafa de garder leur fils pour se faire une soirée en amoureux. En région parisienne, Kelly appelle Julia pour une petite sortie avec leurs enfants. Le lendemain, Julia et Luna rejoignent Kelly et Lyam pour passer la journée dans un parc d’attraction. Julia profite de ces retrouvailles pour évoquer sa séparation récente avec Maxime, le père de sa fille. À Lyon, Pierre-Jean s’occupe seul de Gianni car Julie est partie en Croatie pour participer à un raid sportif. Le jeune papa semble impatient de retrouver sa femme… Emilie participe à un shooting photo pour une marque de vêtements mais le père de ses enfants essaye de la joindre… La jeune femme est agacée car elle n’a plus le temps de rien entre son entreprise, ses réseaux sociaux et sa vie de famille. À Nice, Lyam passe la journée avec sa cousine car elle a besoin de décompresser et oublier les problèmes du quotidien. Direction un cours de yoga bikram. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.