Mamans & célèbres - S03 Episode 16

Ce lundi 9 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Gianni fête son deuxième anniversaire. Pour l’occasion, Julie a organisé une après-midi une petite fête. Chez Julia et Luna, c’est la fête aussi ! Mère et fille ont décidé de s’organiser une soirée sur le thème de l’Amérique. A Monaco, Martika s’apprête à laisser Mia pour la première fois chez l’assistante maternelle. Umberto a préparé une surprise pour Martika. Kelly commence à faire le tri dans les vêtements de bébé de Lyam. Que va-t-elle garder pour sa petite fille à naître ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.