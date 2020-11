Mamans & célèbres - S03 Episode 17

Ce mardi 10 novembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Hillary a accouché il y a trois mois et a commencé sa rééducation du périnée. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour sa rééducation abdominale. La jeune maman a hâte de pouvoir retrouver son corps d'avant grossesse. Manel va bientôt avoir 15 ans et demande l'autorisation à sa maman de pouvoir passer l'après-midi à la fête foraine avec sa copine. Mais pour Wafa, difficile de voir sa fille aînée grandir. Elle a donc décidé de l'accompagner avec Jenna. De son côté, Jesta découvre les premiers visuels pour la couverture de son livre de cuisine. Aujourd'hui est un jour spécial pour Tiffany puisqu'il s'agit de son anniversaire. Tiffany et Zélie sont en fête ! A Liège, Stéphanie a rendez-vous pour un nouveau rendez-vous chez le gynécologue.