Mamans & célèbres - S03 Episode 19

Ce jeudi 12 novembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Rym, Jesta et Kelly sont à Paris pour une journée spéciale femmes enceintes. Rym, qui s'apprête à donner naissance à sa petite fille, est contente de pouvoir poser les questions qu'elle se pose. Martika et Umberto cherchent des nouveaux jouets pour stimuler l'éveil de Mia. Wafa a fait une échographie et appelle Oliver pour lui donner les bonnes nouvelles. Jenna commence à intégrer le fait qu'elle va devenir grande sœur. Justin fait une cabane avec Romy. Charlene, qui allaite Thyam depuis sa naissance, commence à faire la transition avec le biberon. L'occasion pour Benoît de lui donner à manger à son tour.