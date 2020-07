Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 19

Dans l’épisode 19 Mamans & célèbres, Joy fait de très gros progrès et rampe pour la première fois avec l’aide d’un kinésithérapeute. Suite à ce rendez-vous, Liam achète des jouets sensoriels pour sa fille afin d’accompagner son développement. À Bordeaux, Cindy et Thomas profitent de leurs derniers instants à deux. Le couple décide de faire la liste des attentions qui devront rester intactes après l’arrivée du bébé. À Lyon, Julie réserve une surprise à son mari, Pierre-Jean. Alors qu’ils sont mariés, ils ne portent pas le même nom de famille. Julie a décidé de refaire ses papiers d’identité et de l’annoncer à PJ lors d’un dîner romantique. De son côté, Martika a rendez-vous avec une diététicienne. La future maman a déjà pris 11kg depuis le début de sa grossesse et souhaite faire attention à son alimentation avant son accouchement. À Lille, Emilie décide de passer une après-midi en tête à tête avec sa fille, Maella. Au programme, nail bar ! La petite fille est très heureuse de partager un moment seule avec sa maman. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.