Mamans & célèbres - S03 Episode 02

Ce mardi 20 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : C’est la fête chez Hillary et Gio ! Baby Milo a le droit à sa baby shower dans sa nouvelle maison. Famille et amis sont réunis pour le plus grand bonheur des jeunes parents. A Toulouse, Cécilia et Sway se réveillent elles aussi dans leur nouvelle maison. Une première nuit qui s’est passée à merveille pour la petite fille. Vive le sud ! A quelques jours de son accouchement, Rym continue de travailler pour sa marque de cosmétiques. Mais Vincent lui demande de lever le pied. A Lyon, Julie reprend à fond le sport. La maman de Gianni et Giovann compte bien perdre ses derniers petits kilos liés à la grossesse. De son côté, Kelly a décidé de faire une grande annonce à sa communauté : révéler le sexe du futur bébé mais aussi son prénom. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.