Mamans & célèbres - S03 Episode 20

Ce vendredi 13 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cécilia commence doucement à initier Sway aux légumes. Milo lui, découvre son tapis d’éveil. Charlène et Benoît s’offrent un déjeuner au restaurant en amoureux. C’est la première fois depuis la naissance de Thyam. En rentrant du shooting photo, Rym a perdu les eaux. Elle est à l’hôpital prête à accoucher. Vincent fait tout son possible pour l’encourager. Hillary et Giovanni préparent leurs valises. Ils s’apprêtent à partir en tournage pour “Les plus belles vacances”. De son côté, Cindy fait sa petite séance de sport quotidienne à la maison. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.