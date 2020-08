Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 06

Ce lundi 24 août 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Emilie et sa fille Maëlla s'offrent un moment relaxant avec une séance de yoga aérien. Difficile pour la mère de famille et business woman de mettre son cerveau sur pause. Les toulousaines Wafa et Jesta elles, sont à Paris ! Au programme : balade à Montmartre, dégustation d'escargots et portraits de rue. De son côté, Stéphanie Clerbois vient juste de laisser son fils à son papa pour une semaine de vacances au ski. Comment va-t-elle gérer l'absence de Liam ? Heureusement, sa recherche de nouvelle maison va bien l'occuper. Pour Julia et Luna, c'est théâtre aujourd'hui ! Loulou a même la chance de rencontrer Pinocchio et Gepetto après le spectacle. Julie elle, se réjouit de pouvoir retrouver son ami Benoît pour le goûter dans un café parisien. Chez elle, Emilie se confie avec émotion sur ses récentes retrouvailles avec son père. Julie et Gianni eux, profitent des derniers instants avec PJ avant son départ en vacances.