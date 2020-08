Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 7

Ce mardi 25 août 2020 dans “Mamans et Célèbres” : c’est un grand jour pour les mamans influenceuses. Jesta, Wafa,Martika, Julia, Stéphanie, Kelly, Emilie ou encore Julie sont venues des quatre coins de la France pour la grande conférence de presse qui se tient à TF1. Elles se connaissent mais pour certaines, c’est la première fois qu’elles se rencontrent. CPour Julia, ces retrouvailles sont très difficiles. La maman de Luna qui a récemment fait une fausse couche, craque en découvrant le ventre arrondi de Julie. Ses copines mamans trouveront-elles les bons mots pour lui remonter le moral ? De son côté, Cindy vit un rêve en plein voyage de noces avec son époux. Entre safari et farniente en Afrique du sud, la maman d’Alba est bien loin des préoccupations des autres mamans. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.