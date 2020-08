Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 8

Ce mercredi 26 août 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Après quelques jours de vacances chez son papa, Luna réclame beaucoup sa maman. Julia fait le point avec Maxime. Les deux parents ne sont pas forcément d’accord sur l’éducation à donner à leur fille. Résultat : Luna a toujours le dernier mot avec Julia. Mais cette dernière qui gère tout toute seule, fait de son mieux. Wafa et Oliver ont enfin récupéré les clefs de leur nouvelle maison. Toute la petite famille est très heureuse ! Mais pour l’heure, Manel et Wafa doivent s’occuper des achats tandis qu’Oliver et son papa ont déjà commencé les travaux ! Pour Emilie, c’est aussi un grand jour. La cheffe d’entreprise a décidé de déléguer la livraison de ses colis à une société de logistique. De son côté, Kelly est très heureuse de retrouver Neymar autour d’un cours de salsa ! Mais lorsqu’il s’agit de voir danser l’homme qu’elle aime avec une autre femme, c’est la jalousie qui mène la danse. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.