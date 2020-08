Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 9

Ce jeudi 27 août 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cindy et Thomas rentrent de leur voyage de noces. Le plus important pour eux maintenant ? Couvrir de bisous leur fille Alba. En plein cours de salsa, Kelly ne peut pas s’empêcher de surveiller Neymar. La jeune femme a encore du mal à faire confiance à son mari. Alors au lieu de se concentrer sur son partenaire de danse, elle fait une crise de jalousie ! A Monaco, Martika fait du shopping avec sa fille Mia. Elle grandit et ne rentre plus dans son petit 3 mois. Il est temps de porter du 6 mois ! Pour Juliann, c’est l’heure de la rentrée à la crèche pour une première vraie journée. Jesta et Benoît seront-ils plus stressés que leur fils ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.