Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 10

Ce vendredi 28 août 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julie prend des nouvelles de Julia. Cette dernière n'avait pas pu cacher son émotion en découvrant le ventre arrondi de sa copine maman. La blessure de sa récente fausse couche est encore vive... A Paris, Cindy rend visite à une entreprise avec laquelle elle collabore pour parler "business". Avec sa fille Alba, elle découvre les box de petits pots pour bébés. Dans un château de princesses, Julia et Luna prennent les poses en robes de mariée. Wafa et Oliver font découvrir leur nouvelle maison encore en travaux à Jesta et Benoît. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.