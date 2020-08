Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 11

Ce lundi 31 août 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta, Benoît et Juliann découvrent la future maison de Wafa et Oliver. A l’approche de leur anniversaire de mariage, Kelly veut organiser un voyage à Marrakech avec Neymar. Ce dernier n’aime pas les surprises et avec sa femme, il s’attend à tout ! Pour ce voyage en amoureux, Kelly et Neymar devront se séparer de leur fils. Lyam dormira chez sa mamie pendant 1 semaine. Alors pour organiser au mieux cette semaine, les jeunes parents décident de décorer la chambre de Lyam chez Mamie. A Paris, Emilie a rendez-vous avec Lucie Mariotti, une love coach, pour travailler sa relation avec les hommes. Pendant ce temps, Martika a pris une grande décision : couper sa chevelure de rêve ! Derrière ce changement de tête, la jeune maman a envie de venir en aide à une association qui crée des perruques pour les femmes atteintes de cancer. Mais parviendra-t-elle vraiment à passer le cap du carré ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.