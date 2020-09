Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 12

Ce mardi 1er septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Emilie a demandé de l’aide à la célèbre love coach Lucie Mariotti. Cette dernière lui a préparé un coaching sur mesure dans “La chambre de la fureur”. L’idée, c’est de casser tous les objets qui se trouvent autour d’elle pour exorciser ses blessures. Emilie parviendra-t-elle à se libérer ? Après sa lune de miel, Cindy fait le point. Combien de kilos de bonheur a-t-elle pris ? Maintenant que les vacances sont terminées, elle veut faire à nouveau attention à son alimentation et reprendre le sport. Martika elle, dit adieu à ses cheveux aujourd’hui. Désormais, elle arbore une coupe au carré et se sent plus femme que jamais. Au programme de la journée de Julie et Gianni : atelier peinture pour les enfants ! Jesta et Benoît accueillent une nouvelle maman dans le programme : Cécilia. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.