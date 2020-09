Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 13

Ce mercredi 2 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Benoît garde Juliann et Sway toute la journée. Cécilia et Jesta s’offrent une journée sans enfants et c’est la panique générale pour le jeune papa ! De son côté, Julie a organisé un shooting photo pour alimenter ses réseaux sociaux. Même enceinte de plusieurs mois, la maman influenceuse reste très exigeante. Luna déjeune chez sa Marraine ce midi et Julia a dû mal à la laisser, même pour quelques heures. Mais cette maman attentionnée va pouvoir profiter de ce temps libre pour préparer l’anniversaire de Loulou. Aujourd’hui, Jesta et Cécilia interviennent dans une masterclass autour de la maternité. Instinct maternel, pression sociale, allaitement compliqué… Tous les thèmes sont abordés sans tabou. Pour Wafa, Oliver et Manel, c’est séance de cardio boxing ! Pendant ce temps, Kelly fait les boutiques de décorations pour refaire la chambre de Liam. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.