Mamans & célèbres - Saison 2 Episode 14

Ce jeudi 3 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : L’allaitement pour Cindy, c’est une belle histoire qui s’est arrêtée. Désormais, Alba est au biberon et ne réclame plus du tout le sein de sa maman. A Paris, c’est un grand jour pour Emilie ! Elle va exposer sa marque dans un très grand centre commercial. Elle mise beaucoup sur cette nouvelle opération commerciale. Mais à quelques minutes de l’ouverture, le stand n’est toujours pas prêt et Emilie panique. C’est aussi un grand jour pour Luna ! Pour Julia, rien n’est trop beau pour l’anniversaire de sa fille. Même les princesses préférées de Loulou ont fait le déplacement. Luna n’est pas la seule à avoir des étoiles plein les yeux. Lyam lui, visite la caserne des pompiers aujourd’hui ! A Toulouse, Wafa partage son temps entre les travaux de sa nouvelle maison et les préparatifs de son mariage. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.