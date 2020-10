Mamans & célèbres - S03 Episode 03

Ce mercredi 21 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : C’est le grand jour pour Wafa ! Après des mois de préparation, elle s’apprête enfin à dire “oui” à l’homme qu’elle aime entourée de leurs proches et de ses filles, Manel et Jenna. Que du bonheur ! A Monaco, Martika apprend le langage des signes à sa fille Mia. Des petits mots simples qui aident les bébés à se faire comprendre avant même de savoir parler. Cindy elle, a retiré son implant contraceptif et s’apprête à l’annoncer à Thomas. La maman d’Alba est prête pour Bébé n°2 ! Tiffany fait une blague à Justin… Que lui a-t-elle préparé ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.