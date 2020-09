Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 15

Ce vendredi 4 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Lyam poursuit sa formation de jeune pompier volontaire avec Stéphanie. Il apprend auprès de vrais professionnels, tous les secrets de ce métier qui le fait tant rêver. A Lyon, Julie attend avec impatience le retour de vacances de son mari. Difficile de gérer seul son petit Gianni en plus de sa grossesse. Jesta et Benoît continuent de travailler sur leur projet d’accessoires pour bébé. Kelly missionne Neymar pour un shooting photo professionnel mais ce dernier traîne du pied… À Monaco, Martoka a décidé de se faire tatouer le prénom de sa fille. Sera-t-elle contente du résultat ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.