Mamans & célèbres - S02 Episode 16

Ce Lundi 7 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Rym, Hillary, Charlène, Cécilia et Tiffany rejoignent la grande famille des mamans influenceuses. Jesta prend des nouvelles de Cindy, Julia appelle Kelly. Les mamans échangent sur le confinement et le retour progressif à la vie normale. La grossesse de Julie se passe bien si ce n’est que le gynécologue lui a découvert un diabète gestationnel et qu’elle doit désormais faire attention. Régime sans sucres pour la maman de Gianni ! Aujourd’hui, Rym et Vincent ont rendez-vous pour l’échographie du 2ème trimestre. Vont-ils connaître le sexe du bébé ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.