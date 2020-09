Mamans & célèbres - S02 Episode 17

Ce Mardi 8 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Benoît a emmené Juliann chez le médecin. Depuis quelques jours, le petit garçon a un problème à l’oeil et ses parents s’inquiètent. Heureusement, le médecin se veut rassurant. Kelly et Neymar ont rendez-vous pour un coaching avec Lucie Mariotti. Arriveront-ils à se faire confiance de nouveau ? La future maman Rym commence déjà à faire les boutiques avec Vincent pour préparer l’arrivée du bébé. Le jeune couple est sur un petit nuage ! A Monaco, Martika jongle entre sa vie de maman et sa vie d’entrepreneure. La mission n’est pas toujours évidente ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.