Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 32

Dans l’épisode 32 de Mamans & célèbres, Cindy décide de sortir pour la première fois avec Alba dans les rues de Bordeaux. La jeune maman semble définitivement conquise par le porte-bébé et ce n’est pas sa fille qui dira le contraire. À Nice, Liam rencontre des nounous pour faire garder Joy. Son principal critère de sélection? L’expérience auprès d’enfants avec particularités, mais Liam veut aussi se sentir en confiance avec la femme à laquelle elle confiera son enfant. De son côté, Emilie passe la semaine seule avec Maëlla car Menzo est chez son père. Avant le dîner, la petite fille termine ses devoirs et rencontre quelques difficultés pour apprendre sa poésie. À table, Maëlla se confie à Emilie. Elle rêve de travailler dans un centre équestre et de donner des cours d’équitation. En région parisienne, Julia emmène sa fille à son premier cours de danse. Après un temps d’observation, Luna se lâche et commence à apprendre une chorégraphie. À Liège, Stéphanie utilise une manière ludique pour que Lyam soit plus obéissant et qu’il participe aux tâches quotidiennes. Mais c’est maintenant au tour de Sparrow de faire des siennes et d’embêter Lyam… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.