Mamans & célèbres - S01 E33

Elles sont 10, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans ! Et pour la première fois, elles nous ouvrent les portes de leur quotidien pour découvrir les coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Mamans et célèbres va suivre ces 10 mamans : Stéphanie Clerbois, Liam Di Benedetto, Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Wafa, Cindy Pomeyrol, Martika, Jesta et Benoit, Kelly Helard et Julie Ricci.