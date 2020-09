Mamans & célèbres - S02 Episode 18

Ce mercredi 9 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Lyam a 5 ans et n’a jamais dormi dans son lit d’enfant. Une “mauvaise” habitude que Stéphanie avoue lui avoir donné. Mais aujourd’hui, elle va tout faire pour que son grand garçon dorme dans son lit. Avec Alba, Thomas prépare une jolie fête des mères pour Cindy. A quelques jours de l’accouchement, Charlène et Benoît préparent la chambre de leur futur bébé et ce n’est pas une mince affaire. A Monaco, Martika cuisine les petits pots maison de Mia. Une vraie mission pour la jeune maman ! Julia et Luna ont invité des copines à la maison. L’occasion pour Loulou d’apprendre la notion de partage… Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.