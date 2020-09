Mamans & célèbres - S02 Episode 19

Ce Jeudi 10 septembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Gianni a sorti sa petite moto électrique pour faire une balade avec son papa. Julie n'est jamais très loin pour veiller à la sécurité de son fils. A Liège, Stéphanie a décidé d'apprendre à Lyam à faire ses lacets mais le petit garçon n'a pas vraiment envie… Kelly et Neymar ont rendez-vous avec Lucie Mariotti pour sauver leur couple. Que leur a réservé la célèbre love coach ? Les futurs parents Charlène et Benoît continuent de préparer l'arrivée de leur petit garçon. Chez Wafa et Oliver, l'heure du grand départ est arrivé. Comment va réagir Jenna ? Julia elle, participe à un shooting photo pour la marque de vêtements de Maxime. L'occasion de se rapprocher encore un peu plus du papa de Luna…