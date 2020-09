Mamans & célèbres - S02 Episode 20

Ce Vendredi 11 septembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Cécilia nous ouvre les portes de son quotidien de maman célibataire. Luna prépare avec l'aide de Julia, le petit déjeuner au lit de son papa. Malgré leur séparation, ils ont réussi à garder de bons liens pour l'éducation de leur fille. Mais les parents de Loulou pourraient bien se laisser une nouvelle chance… Depuis quelques jours, Juliann a une conjonctivite et suit un traitement. Rym organise son premier shooting pour sa marque de cosmétiques et ne veut délaisser aucun détails. Sa marque, c'est son premier bébé. Cindy et Thomas recherchent un nouvel appartement pour que la petite famille ait plus d'espace.