Mamans & célèbres - S02 Episode 21

Ce Lundi 14 septembre 2020, Hillary intègre la grande famille de “Mamans et célèbres” et se réjouit de partager ce nouveau bonheur avec les téléspectateurs. Aujourd’hui, elle a rendez-vous pour une échographie de contrôle. Après le coaching de Lucie Mariotti, Kelly et Neymar reconstruisent avec sérénité leur histoire d’amour. Rym et Vincent tentent de se mettre d’accord sur le prénom de leur premier enfant. Charlène elle, se rend à la maternité car elle est arrivée à son terme et vient de perdre les eaux. Le grand jour est arrivé ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.