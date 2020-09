Mamans & célèbres - S02 Episode 22

Ce Mardi 15 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Oliver s’est absenté pour le travail. Wafa est seule avec ses deux filles mais peut compter sur l’aide de sa grande Manel. Des semaines que Rym le prépare… Le shooting photo pour promouvoir sa marque de cosmétiques, c’est aujourd’hui. Vincent la met en garde : elle doit se ménager pour son bien et celui du bébé. A Monaco, Martika a décidé de faire percer les oreilles de Mia. Mais avant, elle donne un petit coup de téléphone à sa copine Hillary pour prendre de ses nouvelles. La future maman pourrait accoucher d’un jour à l’autre et demande des conseils à Martika. Julia, qui a décidé de laisser une nouvelle chance à son histoire avec le papa de Luna, a rendez-vous avec une thérapeute de couple. Comment va se passer la séance ? Pourquoi le couple s’aime autant qu’il se déteste ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.