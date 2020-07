Mamans & célèbres - S01 E38

Dans l’épisode 38, Martika et Umberto reçoivent la visite d’une sage-femme pour faire un bilan sur les premiers jours de Mia. Bonne nouvelle, la petite fille se porte à merveille. À Toulouse, Wafa visite une nouvelle maison. Ce bien correspond enfin à ses attentes, avec un grand jardin et beaucoup de rangements. Plus tard, elle effectue une contre-visite avec Oliver. Celui-ci est plus sceptique mais décide de prendre le temps de la réflexion. De son côté, Kelly prépare le retour de Neymar à la maison. Première mission, faire du tri dans les armoires afin que le jeune homme ait de la place pour ses vêtements. En Belgique, Stéphanie a organisé un shooting photo à son domicile pour Lyam. En effet, elle souhaite inscrire le petit garçon dans une agence de mannequinat et il est important qu’il ait un book. Mais Stéphanie se demande si son fils est réellement prêt à poser devant l’objectif. À Lyon, Julie reçoit une masseuse professionnelle pour apprendre des techniques pour détendre Gianni. Le petit garçon se laisse faire et semble prendre un certain plaisir à se faire cajoler par sa maman. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.