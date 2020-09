Mamans & célèbres - S02 Episode 23

Ce Mercredi 16 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Stéphanie qui profite d’une journée détente chez sa maman, est victime d’une chute de tension. Que se passe-t-il ? Cindy emmène Alba déjeuner pour leur premier restaurant en tête à tête. Comment faire du sable avec de la farine ? Aujourd’hui, Kelly et son fils Lyam font un tuto pour les jeunes téléspectateurs. Il y a quelques jours, Charlène a donné naissance à un petit garçon. Aujourd’hui, il est temps pour la petite famille de rentrer à la maison. C’est parti pour une nouvelle vie à trois ! Cécilia veut aussi changer de vie et pense à déménager de Paris pour Toulouse. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.