Mamans & célèbres - S02 Episode 24

Ce Jeudi 17 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Stéphanie a installé son showroom chez sa mère afin de préparer son shooting photo. Elle se réjouit de voir son projet de boutique en ligne prendre forme. Martika a fait appel à une professionnelle pour apprendre à faire des massages pour bébés. Mais c’est pas le bon moment pour Mia ! Pour Wafa et ses filles Manel et Jenna, il est temps de retrouver Oliver pour des petites vacances à Saint Tropez. A Paris, Hillary vit ses derniers jours en tant que femme enceinte. L’heure est venue pour finaliser la chambre du bébé. Pour Julie, le jour J est arrivé ! Suite à son diabète gestationnel, la décision a été prise de déclencher l’accouchement. La maman stresse beaucoup plus que pour son premier. Est-ce que tout va bien se passer ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.