Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 39

Dans l'épisode 39 de Mamans & célèbres, Liam prépare Joy pour son second rendez-vous chez le kinésithérapeute. La petite fille a fait beaucoup de progrès en quelques mois mais elle a encore besoin d'aide avant de pouvoir se lâcher et faire ses premiers pas. À Monaco, Martika et Umberto font appel à un chef à domicile pour leur préparer un repas romantique. Au menu, sushis, makis et autres délices japonais. Plus tard, Umberto réserve une surprise à Martika. Le jeune homme vient de lui acheter une nouvelle voiture pour célébrer la naissance de Mia. Pour Kelly, il est temps de se rendre à la salle de sport pour faire un point avec son coach sur son poids. La jeune femme a déjà perdu plus de 10kg. Mais Kelly ne compte pas en rester là, elle désire intensifier ses efforts suite au retour de Neymar chez elle. À Toulouse, Wafa et Oliver signent le compromis de vente de leur future maison. Une nouvelle étape pour eux et leurs filles, Manel et Jenna. De son côté, Emilie organise un anniversaire géant pour le cinquième anniversaire de Menzo.