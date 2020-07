Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 04

Dans l’épisode 04 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas préparent la chambre de leur petite fille. Cependant, la tâche n’est pas de tout repos… Emilie montre à ses enfants son nouveau bureau. Martika est toujours en pleine préparation de sa baby shower. Aujourd’hui au programme : dégustation de gâteaux. Et la jeune femme est très exigeante et ne laisse rien au hasard… Stéphanie se rend au parc faire des photos avec son fils. Émilie fait à manger avec son fils Menzo. Sa fille Maella ne veut pas mettre la main à la pâte… Une situation qui agace la jeune mère. Le lendemain, elle a un rendez-vous d’affaires très important. Elle lance un nouveau produit : des compléments alimentaires pour les femmes enceintes. Julia fait une surprise à Luna. Elle vient la chercher à l’école en compagnie de la mamie de Luna. Toutes les trois, elles préparent des cookies. De son côté, Cindy continue de préparer la chambre de sa fille. À son retour, Thomas est satisfait du rendu de la chambre. Pour préparer au mieux son accouchement, Martika se rend chez une sage-femme. La jeune femme, qui ne connait rien des bébés, pose toutes les questions qui lui passent par la tête. Retrouvez Mamans & célèbres, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.