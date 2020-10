Mamans & célèbres - S03 Episode 04

Ce jeudi 22 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta et Benoît organisent une activité “sable magique” pour Juliann. En Indre et Loir, Charlène et Benoît dorment toujours très peu. Les nuits de Thyam sont très difficiles. Aujourd’hui, la jeune maman s’offre un temps pour elle avec une séance d’hypno-thérapie. Le mercredi, c’est le jour des enfants ! Julia a invité une copine de Luna pour passer une belle après-midi. Au programme : pique nique et jeux. Stéphanie a elle aussi une surprise pour Lyam. Grâce à son statut d’enfant influenceur, il a reçu un colis rempli de jeux. Rym a rendez-vous avec son ostéopathe. A quelques jours de son accouchement, la future maman a vraiment besoin d’être soulagée. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.