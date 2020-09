Mamans & célèbres - S02 Episode 25

Ce Vendredi 18 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cindy prépare la valise d’Alba pour un petit week-end en famille. Le premier depuis la naissance de leur fille et c’est toute une expédition ! Charlène et Benoît présentent Thyam à Jesta, leur amie depuis de nombreuses années. Après avoir vécu à leurs côtés, la naissance de Juliann, c’est à leur tour de partager leur expérience de jeunes parents. Martika emmène Mia à un cours d’éveil musical. Pendant ce temps, Wafa propose à Jesta d’être sa demoiselle d’honneur. Julie se réjouit de pouvoir rentrer à la maison avec le petit Giovann et retrouver son fils aîné. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.