Mamans & célèbres - S02 Episode 26

Ce Lundi 21 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cindy, Thomas et Alba s’offrent un week-end bonheur à La Rochelle. Cécilia tente le tout pour le tout pour que Sway dorme enfin dans sa chambre. Pour Tiffany et Romy aujourd’hui, c’est atelier “Cochons dans la gadou”. A Monaco, Martika emmène Mia à la piscine. Il n’y a pas d’âge pour apprendre à patauger ! Rym organise sa baby shower et ne veut rien laisser au hasard. Cet événement sera aussi l’occasion d’annoncer le sexe du bébé. D’ailleurs, c’est Vincent qui aura pour mission de l’annoncer et pour cela, il doit se préparer. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.