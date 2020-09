Mamans & célèbres - S02 Episode 29

Ce Jeudi 24 septembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Tiffany a préparé une surprise à Justin pour leurs deux ans de mariage. Pour une fois, elle a décidé de faire garder Romy et Zélie. Arrivera-t-elle à se séparer de ses filles durant quelques heures ? Pour Stéphanie, c'est un grand jour. Elle supervise le shooting photo des vêtements qui seront bientôt en vente sur son site internet. Avant de rentrer à Bordeaux, Cindy et Thomas passent la journée chez le père de Cindy. Ce dernier est heureux de revoir sa petite-fille ! Kelly qui est enceinte, se demande si la petite famille ne va pas devoir déménager...