Mamans & célèbres - S02 Episode 30

Ce Vendredi 25 septembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Justin a préparé une belle soirée romantique pour les deux ans de son mariage avec Tiffany. Une cheffe est venue à domicile pour leur préparer un dîner 3 étoiles ! Jesta et Benoît laissent Juliann à ses grands parents le temps d'une escapade à Paris. Julie apprend le pot à Gianni. Wafa retrouve enfin Oliver, parti pour le travail à Saint Tropez depuis plusieurs semaines. Julia et Luna adoptent un petit lapin pour agrandir la famille.