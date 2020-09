Mamans & célèbres - S02 Episode 31

Ce lundi 28 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cindy est venue à Paris pour avancer sur le prototype de salopette pour futures mamans. Elle en profite pour faire la rencontre d’une autre maman : Rym. Cette dernière attend un heureux événement ! L’occasion de demander des conseils à la maman d’Alba. Kelly a organisé un shooting photo en famille pour annoncer sa deuxième grossesse à ses abonnés. C’est le jour J pour Hillary. Elle se rend à la maternité pour son déclenchement. Le bébé pointera-t-il enfin le bout de son nez ? Vincent rejoint Rym et Cindy pour un petit café. Le futur papa s’entraîne déjà ! Cécilia a prévu de laisser sa petite Sway à Papi et Mamie pour quelques jours. Elle craint déjà la séparation ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.