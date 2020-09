Mamans & célèbres - S02 Episode 32

Ce mardi 29 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Rym et Vincent commencent les cours de préparation à l’accouchement. Le futur papa est très impliqué dans la grossesse de la femme qu’il aime. Julia fait la connaissance de Tiffany, qui vient de rejoindre la grande famille de “Mamans et célèbres”. Cécilia doit s’absenter quelques jours et angoisse à l’idée de se séparer de sa fille. Mais elle peut compter sur la douceur et l’expérience de sa maman… Lyam a rendez-vous chez le coiffeur. Stéphanie veut qu’il soit le plus beau possible avant son casting pour une agence de mannequins pour enfants. Wafa elle, prépare son voyage entre copines. Au programme : enterrement de vie de jeune fille à Ibiza ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.